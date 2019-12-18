Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину

Участники ростовской бойни пытались сбежать на Украину

Участники кровавого конфликта на хуторе Чернозубов в Ростовской области , в результате которого пять человек погибли и двое были ранены, пытались выехать на Украину сообщает ТАСС. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ

В октябре, как ранее сообщал «Рамблер», между членами семей Бациевых и Дакишвили, занимающихся сельским хозяйством, на дороге между хуторами Чернозубов и Камышевка состоялась «разборка» по поводу принадлежности участка для выпаса скота. Разговор завершился перестрелкой. В результате погибли пять человек — двое Дакишвили и трое Бациевых. Четверо участников конфликта скрылись и были объявлены в розыск, еще один, глава сельхозкооператива «Новоселовский» Василий Дакишвили, был арестован по обвинению в убийстве.

Недавно все четверо разыскиваемых мужчин были задержаны в Ровеньском районе Белгородской области при попытке пересечь границу и скрыться на территории Украины. Задержанных передали белогородским полицейским, которые в свою очередь должны организовать их переправку в Ростовскую область.