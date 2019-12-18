Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика
Избивали и угрожали: полицейские 9 часов пытали женщину
Избивали и угрожали: полицейские 9 часов пытали женщину
Происшествия

Участники ростовской бойни пытались сбежать на Украину 

Павел Тиунов и ещё 2
2 часа назад
Участники кровавого конфликта на хуторе Чернозубов в Ростовской области, в результате которого пять человек погибли и двое были ранены, пытались выехать на Украину, сообщает ТАСС. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ.
В октябре, как ранее сообщал «Рамблер», между членами семей Бациевых и Дакишвили, занимающихся сельским хозяйством, на дороге между хуторами Чернозубов и Камышевка состоялась «разборка» по поводу принадлежности участка для выпаса скота. Разговор завершился перестрелкой. В результате погибли пять человек — двое Дакишвили и трое Бациевых. Четверо участников конфликта скрылись и были объявлены в розыск, еще один, глава сельхозкооператива «Новоселовский» Василий Дакишвили, был арестован по обвинению в убийстве.
Недавно все четверо разыскиваемых мужчин были задержаны в Ровеньском районе Белгородской области при попытке пересечь границу и скрыться на территории Украины. Задержанных передали белогородским полицейским, которые в свою очередь должны организовать их переправку в Ростовскую область.
Комментарии 23
Происшествия , Видео , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцам запретят въезд в РФ по внутренним паспортам
Украинцам запретят въезд в РФ по внутренним паспортам
Петросян пожаловался на преследования
Петросян пожаловался на преследования
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Россиянам объяснили запрет на выезд из страны на Новый год
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Гузеева бросила новорожденного ребёнка
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Видео
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
00:36
Опубликовано видео танца Леонардо Ди Каприо
Шоу-бизнес
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
00:46
Опубликовано видео ДТП в Иркутске
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
00:22
Опубликовано видео с места ограбления в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
00:08
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение