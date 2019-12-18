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Происшествия

При задержании подозреваемого в краже бензопилы нашли умирающего младенца 

News.ru + ещё 3 1 час назад
При задержании вора нашли умирающего младенца
Фото: News.ru
Полицейские из города Канска Красноярского края, выехав на задержание вора-рецидивиста, спасли годовалого ребёнка.
Правоохранители расследовали дело о бытовой краже бензопилы. Отпечатки пальцев показали, что к преступлению причастен ранее судимый 30-летний односельчанин потерпевшего. Полиция обнаружила злоумышленника у приятеля, где они вдвоём «обмывали» дело. Пила находилась там же, пишет «КП-Красноярск».
В доме царила полная антисанитария. Два ребёнка четырёх и пяти лет тихо играли в уголочке, а годовалый малыш лежал на диване без сознания с признаками отравления. Как оказалось, сожительница друга ушла на работу, оставив детей под его «присмотром».
Полиция вызвала скорую помощь, малыша увезли в больницу, а старших детей передали в Центр семьи «Канский». Безответственную мать оштрафуют, а дальнейшую судьбу детей будут решать органы опеки и инспекция ПДН.
Ранее NEWS.ru писал, что жители Гусиноозёрска в Бурятии обнаружили тело новорождённого мальчика, которое могли погрызть собаки.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Канск , Красноярский Край
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