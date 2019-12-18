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Один человек погиб при пожаре на золотодобывающем руднике в Якутии 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
При пожаре на золотом руднике в Якутии погиб человек
Фото: РИА Новости
Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара на золотодобывающем руднике "Гросс" в Олекминском районе на юге Якутии республики, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Один человек пострадал, еще один погиб", — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что сообщение о пожаре поступило 17 декабря. Площадь возгорания составила 56 кв. метров.
Рудник "Гросс" входит в состав международной компании Nordgold, которая располагает 10 действующими рудниками в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее.
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Теги:
Происшествия , МЧС , Nord Gold , ИТАР-ТАСС , Олекминск , Республика Саха (Якутия)
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