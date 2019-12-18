При пожаре на золотом руднике в Якутии погиб человек

Один человек погиб при пожаре на золотодобывающем руднике в Якутии

Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара на золотодобывающем руднике "Гросс" в Олекминском районе на юге Якутии республики, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка МЧС "Один человек пострадал, еще один погиб", — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что сообщение о пожаре поступило 17 декабря. Площадь возгорания составила 56 кв. метров. Рудник "Гросс" входит в состав международной компании Nordgold , которая располагает 10 действующими рудниками в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее.

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