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В Иркутской области восстановили обрушившийся мост 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
В Иркутской области восстановили обрушившийся мост
Фото: © irkobl.ru
В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что мост на автодороге Усть-Кут — Киренск, который в начале декабря обрушил большегруз, восстановлен.
Об этом говорится на сайте администрации региона.
«Выполнены работы по сборке и монтажу нового пролётного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста (САРМ). Пролёт установлен на существующие опоры моста», — говорится в сообщении.
Уточняется, что работы по устройству сопряжений с мостом и монтажу перильного ограждения заканчиваются.
Ранее в Иркутской области произошло обрушение моста на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском, когда по нему ехал грузовой автомобиль.
12 декабря в Охинском районе Сахалинской области обрушился мост. В момент происшествия на нём находился грузовик с продуктами.
2 декабря обрушение моста произошло в Оренбургской области в районе посёлка Кушкуль.
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Теги:
Происшествия , Иркутская Область , Киренск , Усть-Кут
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