Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет
В мире
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС
В мире
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому
Политика
ЧП на Красной площади: погиб мужчина
ЧП на Красной площади: погиб мужчина
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания экс-губернатора Сахалина 

RT на русском + ещё 13 39 минут назад
В ОНК рассказали об условиях содержания Хорошавина
Фото: РИА Новости
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Хабаровского края Виктория Макарчук рассказала об условиях содержания в тюрьме экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина.
«От Хорошавина каких-либо жалоб или обращений нам не поступало. Мы регулярно посещаем СИЗО, особое внимание уделяем условиям пребывания в камерах, где содержатся подростки, женщины и инвалиды, а также работаем по обращениям», — цитирует её РИА Новости.
По словам Макарчук, если в ОНК поступают обращения или жалобы от конкретного человека, то с ним встречаются, а его камера осматривается.
«Но именно Хорошавин ни на что не жаловался», — подчеркнула она.
Ранее адвокат Хорошавина заявил, что родственники и защита осуждённого потеряли с ним связь после его этапирования из Южно-Сахалинска в середине ноября. Позднее во ФСИН уточнили местонахождение Хорошавина.
Видео дня. Пропагандировавшего проституцию главу порносекты наказали
RT на русском: последние новости
Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом Устроившему стрельбу в Забайкалье солдату продлили арест Устроившему стрельбу в Забайкалье солдату продлили арест В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов В Японии заявили о задержании на Курилах пяти рыболовных судов 
Теги:
Происшествия , Александр Хорошавин , ФСИН , РИА Новости , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил продать несуществующий самолет
Киев решил продать несуществующий самолет 148
Польша рискует покинуть ЕС
Польша рискует покинуть ЕС 555
Крым ответил Зеленскому
Крым ответил Зеленскому 29
ЧП на Красной площади: погиб мужчина
ЧП на Красной площади: погиб мужчина 4
Опубликованы фото преследователей Заворотнюк
Опубликованы фото преследователей Заворотнюк 5
Видео
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
01:13
Опубликовано видео крупного пожара в Манчестере
Происшествия
Крым ответил Зеленскому
01:54
Крым ответил Зеленскому
Политика
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
00:44
Опубликовано видео перестрелки на Гавайах
Происшествия
Опубликовано видео самого скромного ограбления
01:43
Опубликовано видео самого скромного ограбления
Происшествия
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
01:31
Опубликовано видео несыгранного концерта Чайковского
Общество
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
00:08
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
Происшествия
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение