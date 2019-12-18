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Политика

«Все на пол! Лежать!»: Ограбление банка в Петербурге попало на видео 

Артём Кульша и ещё 5
2 часа назад
Грабители банка «Восточный» в Санкт-Петербурге скрыли лица под масками и сбили служебную собаку со следа, но оставили следы колес и отпечатки пальцев. Об этом сообщает «Фонтанка».
Вчера вечером, как сообщал «Рамблер», двое мужчин, вооруженных ножом и похожим на автомат предметом, ограбили отделение «Восточного» на улице Савушкина, 12, в Петербурге на пять миллионов рублей.
По данным «Фонтанки», очевидцы рассказали прибывшим на место полицейским, что на преступниках были надеты черные куртки и шапки и маски телесного цвета, войдя в банк, они прокричали «Все на пол! Лежать!», в ходе ограбления угрожали лишить кассира глаз, а деньги сложили в спортивную сумку.
След налетчиков, взятый служебной собакой Атакой, привел на парковку на параллельной месту преступления улице. Там находилась лишь машина злоумышленников, но не они сами. Впрочем, по следам колес другого автомобиля на асфальте оперативники установили вероятный путь грабителей. Кроме того, преступники попали в объектив камер видеонаблюдения и оставили отпечатки пальцев.
Комментарии 1
Происшествия , Видео , Криминал , Санкт-Петербург
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