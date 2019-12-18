В Санкт-Петербурге произошло вооружённое ограбление банка — видео

Все новости на карте

Двое с ножом и автоматом ограбили банк в Петербурге, ущерб устанавливается, сообщает в среду региональная полиция.

Инцидент произошел накануне около восьми вечера на улице Савушкина: двое мужчин «похитили денежные средства» под угрозой ножа и «предмета, похожего на автомат».

Ущерб выясняется, решатся вопрос о возбуждении уголовного дела, «приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников».

Происшествие произошло в отделении банка «Восточный», добычей грабителей стали около 5 миллионов рублей. Официальным подтверждением этой информации пока не располагает.