Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину

В октябре в результате конфликта из-за арендованных земельных наделов была открыта беспорядочная стрельба, в ходе которой пять человек погибли.

Напомним, 22 октября в результате конфликта из-за арендованных земельных наделов была открыта беспорядочная стрельба, в ходе которой пять человек погибли и еще двое были госпитализированы.

Тогда одного из участников побоища суд Ростова-на-Дону отправил под стражу. Еще четверо инициаторов стрельбы были объявлены в розыск.

«Четверо человек задержаны в Ровеньском районе при попытке незаконно пересечь границу и скрыться на территории Украины», — приводит ТАСС слова сообщения.

Уточняется, что задержанных передали полицейским Белгородской области. О конфликте руководства сельхозкооператива и частных фермеров в районе знали все. Каждая из сторон претендовала на арендованные земельные наделы и надеялась использовать их единолично. Не сумев договориться друг с другом, крестьяне развязали драку, которая закончилась трагедией.