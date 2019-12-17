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Происшествия

Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину 

ТК «Звезда» 58 минут назад
В октябре в результате конфликта из-за арендованных земельных наделов была открыта беспорядочная стрельба, в ходе которой пять человек погибли.
В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям
Напомним, 22 октября в результате конфликта из-за арендованных земельных наделов была открыта беспорядочная стрельба, в ходе которой пять человек погибли и еще двое были госпитализированы.
Тогда одного из участников побоища суд Ростова-на-Дону отправил под стражу. Еще четверо инициаторов стрельбы были объявлены в розыск.
«Четверо человек задержаны в Ровеньском районе при попытке незаконно пересечь границу и скрыться на территории Украины», — приводит ТАСС слова сообщения.
Уточняется, что задержанных передали полицейским Белгородской области. О конфликте руководства сельхозкооператива и частных фермеров в районе знали все. Каждая из сторон претендовала на арендованные земельные наделы и надеялась использовать их единолично. Не сумев договориться друг с другом, крестьяне развязали драку, которая закончилась трагедией.
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Комментарии 14 
Теги:
Происшествия , Видео , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Белгородская Область , Ростовская Область
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