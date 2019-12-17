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В Петербурге неизвестные ограбили офис финансовой организации 

ТАСС + ещё 1 45 минут назад
Неизвестные устроили ограбление в Петербурге
Фото: РИА Новости
Двое злоумышленников совершили нападение на офис финансовой организации на улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга. Они угрожали ножом и предметом, похожим на автомат, сообщили журналистам в региональном ГУ МВД.
"Около 8 часов вечера 17 декабря в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на офис финансово-кредитного учреждения в одном из домов по улице Савушкина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников", — говорится в сообщении.
По предварительным данным полиции, они похитили денежные средства. Полиция устанавливает нанесенный ущерб.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Санкт-Петербург
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