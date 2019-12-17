Неизвестные устроили ограбление в Петербурге

Двое злоумышленников совершили нападение на офис финансовой организации на улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга. Они угрожали ножом и предметом, похожим на автомат, сообщили журналистам в региональном ГУ МВД.
"Около 8 часов вечера 17 декабря в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на офис финансово-кредитного учреждения в одном из домов по улице Савушкина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников", — говорится в сообщении.
По предварительным данным полиции, они похитили денежные средства. Полиция устанавливает нанесенный ущерб.