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На Украине у мужчины изъяли более десяти тысяч единиц боеприпасов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
У украинца изъяли крупный арсенал оружия
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Правоохранители изъяли у жителя украинского города Ровно более 10 тысяч единиц боеприпасов и оружия, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, в рамках расследования дела о покушении на убийство судьи Ровенского городского суда правоохранители задержали 45-летнего жителя областного центра, в его гараже прошли обыски.
"В гараже было изъято 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, 4,5 килограмма тротила, 2 килограмма пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемета, восемь автоматов Калашникова, пять винтовок и более 10 тысяч патронов различных калибров", — говорится в сообщении.
Изъятые боеприпасы и оружие в рамках уголовного дела по статье "незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами и взрывными припасами" отправлены на экспертизу.
"Проверяется его причастность к совершению других преступлений и устанавливают круг вероятных сообщников", — добавили в полиции.
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Теги:
Происшествия , В мире , Ровно
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