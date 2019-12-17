У украинца изъяли крупный арсенал оружия

На Украине у мужчины изъяли более десяти тысяч единиц боеприпасов

Все новости на карте

Правоохранители изъяли у жителя украинского города Ровно более 10 тысяч единиц боеприпасов и оружия, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

По данным ведомства, в рамках расследования дела о покушении на убийство судьи Ровенского городского суда правоохранители задержали 45-летнего жителя областного центра, в его гараже прошли обыски.

"В гараже было изъято 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, 4,5 килограмма тротила, 2 килограмма пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемета, восемь автоматов Калашникова, пять винтовок и более 10 тысяч патронов различных калибров", — говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы и оружие в рамках уголовного дела по статье "незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами и взрывными припасами" отправлены на экспертизу.