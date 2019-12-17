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NBC: в США при стрельбе в казино погибли три человека 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Трагедия в США: неизвестный устроил стрельбу в казино
Фото: РИА Новости
Три человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в казино в городе Грейт-Фолс (штат Монтана). Об этом во вторник сообщила телекомпания NBC.
По ее данным, инцидент произошел рано утром в игорном заведении Emerald Casino, внутри которого приехавшие на вызов медицинские работники обнаружили тела троих погибших. Позднее в местной больнице нашли и пострадавшего. Полиция начала операцию по поиску стрелка, в результате которой он был ликвидирован.
Как сообщают власти, находящаяся рядом с казино начальная школа во вторник будет закрыта.
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Теги:
Происшествия , В мире , Криминал , телеканал NBC , Грейт-Фолс , Монтана , США
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