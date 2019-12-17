Задержана заявившая об изнасиловании в туалете женщина

«Изнасиловал в туалете»: москвичку задержали за ложный донос

Полицейские задержали москвичку, которая обвинила в изнасиловании своего руководителя — главу одной из строительных фирм. По ее словам, он надругался над ней в офисном туалете и дважды ударил ее головой об стену. Однако правоохранители выяснили, что в интимную связь они вступили по обоюдному согласию. В столичном СК «Газете.Ru» пояснили, что на женщину могут завести уголовное дело за лжесвидетельство.

Москве полицейские задержали женщину, которая заявила, что ее изнасиловал начальник. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, обратившаяся в полицию женщина работает в строительной фирме. Она утверждает, что руководитель изнасиловал ее в туалете офиса, при этом ударив два раза головой об стену.

При этом, передает РЕН ТВ, расследование показало, что в интимные отношения они вступили по обоюдному согласию. Женщину задержали, она была вынуждена подтвердить эту информацию.

В столичном управлении Следственного комитета РФ «Газете.Ru» сообщили, что дело против москвички пока не возбуждено. Однако, по результатам проверки, ей могут предъявить обвинение по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Адвокат Алексей Гавришев разъяснил «Газете.Ru», что предполагаемой злоумышленнице грозит по данной статье.

«Максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, однако велика вероятность, что она отделяется штрафом, так как донесла о совершении преступления средней тяжести», — пояснил он.

Юрист отметил, что на практике женщины часто заявляют об изнасиловании, которого фактически не было. При этом как правило заканчивается все отказом в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

«Ситуации, когда возбуждается уголовное дело за заведомо ложный донос о факте изнасилования случаются редко. Кроме того, данную позицию следствия несложно оспорить, ибо между изнасилованием и половым актом по обоюдному согласию очень тонкая грань», — подытожил Гавришев.

В январе 2019 года в Омске 40-летняя женщина-фельдшер заявила об изнасиловании 56-летним врачом и его 53-летним коллегой. По данным регионального СК, все произошло 1 января во время дежурства. Портал NGS55.RU со ссылкой на источник утверждал, что фельдшера изнасиловали в комнате отдыха на станции скорой помощи, расположенной на улице Куломзинской.

Однако в итоге Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с «отсутствием состава преступления», передавало РИА «Новости». Следователи не нашли в поведении врачей признаков преступления.

Между тем в Саратовской области 12 декабря 2019 года за лжедонос осудили 38-летнюю жительницу села Балтая. Суд установил, что 24 мая 2019 года женщина обратилась в полицию — она заявила, что ее изнасиловал брат мужа. В ходе расследования были проведены медицинская, биологическая и генетическая экспертизы. Оказалось, что мужчина не совершал преступления. Его освободили от подозрений, а на женщину завели уголовное дело.

СМИ обращали внимание, что ранее гражданка уже была судима за заведомо ложный донос — тогда она оклеветала односельчанина, заявив, что он угрожает убить ее, писал сайт kp.ru. В итоге суд приговорил сельчанку к году условно с испытательным сроком в полтора года.

Под суд попала и жительница города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. В июле 2019 года она обвинила водителя такси в изнасиловании. Следствие в итоге установило, что 29-летняя пьяная женщина вызвала по телефону такси, однако, воспользовавшись услугами водителя, не смогла оплатить проезд, так как при ней не было денег. После этого она стала скандалить в салоне автомобиля — водитель отвез ее в отделение полиции.

«Там, находясь в помещении дежурной части, женщина заявила, что ее только что изнасиловал этот мужчина. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, она собственноручно написала заявление. Информацию об изнасиловании обвиняемая подтвердила в объяснении следователю следственного отдела по городу Надым», — уточняли в региональном управлении СК.

Однако ее слова не подтвердились — на женщину завели уголовное дело о заведомо ложном доносе с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.