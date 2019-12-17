Скорая потеряла пенсионерку по дороге

В Липецкой области пациентка выпала из машины скорой помощи на трассу

Уголовное дело возбуждено после падения пожилой женщины из машины скорой помощи на ходу в Липецкой области , сообщает во вторник прокуратура региона.

"Первого апреля 2019 года в дежурную часть ОМВД по Липецкому району поступило сообщение инспектора ДПС о том, что на 29 километре автодороги "Липецк-Хлевное" обнаружена пожилая женщина, выпавшая из автомобиля скорой помощи", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что в тот день бригада скорой медицинской помощи Задонской межрайонной больницы в составе водителя и фельдшера приехала по вызову к женщине, доставила ее в райбольницу, но в связи с подозрением на инсульт было принято решение о ее перевозке в Липецкую областную клиническую больницу.

После прибытия туда и проверки выставленного диагноза врачи, как информирует прокуратура , решили везти больную обратно. Во время перевозки состояние женщины ухудшилось.

"Впоследствии она пояснила, что на просьбу оказать помощь, фельдшер в грубой форме предложила ей успокоиться. Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения (будучи незакрытой на специальную защелку-фиксатор) открылась, и выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти", — сообщает прокуратура.

По ее данным, отсутствие пациентки бригада обнаружила, только приехав в больницу. Когда медики нашли пострадавшую, ей оказывали помощь сотрудники полиции.

Как отмечает прокуратура, несмотря на "очевидные признаки преступления", в возбуждении уголовного дела в отношении фельдшера скорой помощи было отказано.