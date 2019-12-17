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В Липецкой области пациентка выпала из машины скорой помощи на трассу 

РИА Новости 15 минут назад
Скорая потеряла пенсионерку по дороге
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено после падения пожилой женщины из машины скорой помощи на ходу в Липецкой области, сообщает во вторник прокуратура региона.
"Первого апреля 2019 года в дежурную часть ОМВД по Липецкому району поступило сообщение инспектора ДПС о том, что на 29 километре автодороги "Липецк-Хлевное" обнаружена пожилая женщина, выпавшая из автомобиля скорой помощи", — говорится в сообщении.
Выяснилось, что в тот день бригада скорой медицинской помощи Задонской межрайонной больницы в составе водителя и фельдшера приехала по вызову к женщине, доставила ее в райбольницу, но в связи с подозрением на инсульт было принято решение о ее перевозке в Липецкую областную клиническую больницу.
После прибытия туда и проверки выставленного диагноза врачи, как информирует прокуратура, решили везти больную обратно. Во время перевозки состояние женщины ухудшилось.
"Впоследствии она пояснила, что на просьбу оказать помощь, фельдшер в грубой форме предложила ей успокоиться. Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения (будучи незакрытой на специальную защелку-фиксатор) открылась, и выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти", — сообщает прокуратура.
По ее данным, отсутствие пациентки бригада обнаружила, только приехав в больницу. Когда медики нашли пострадавшую, ей оказывали помощь сотрудники полиции.
Как отмечает прокуратура, несмотря на "очевидные признаки преступления", в возбуждении уголовного дела в отношении фельдшера скорой помощи было отказано.
"По требованию прокурора в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.
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Теги:
Происшествия , Генпрокуратура РФ , ГИБДД , Липецкая Область
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