В Подмосковье пьяный мужчина залил набережную кровью

Житель подмосковного Пушкино перебрал с алкоголем, и решил взорвать петарду. В итоге она сдетонировала у него в руке — мужчина получил серьезную травму, сообщает интернет-портал " Подмосковье сегодня".

Анонимный пользователь опубликовал в местном паблике фотографию лужи крови, сделанную на городской набережной, передает "Уралинформбюро".

"Когда проходила мимо, они хотели вставить петарду в землю, такие радостные были, но еле стояли на ногах. Только я отошла, сразу бабахнуло", — рассказала местная жительница, ставшая свидетельницей происшествия.

Очевидица вызвала скорую помощь. Пострадавшего доставили в московскую областную больницу имени профессора Розанова.

"В результате происшествия мужчина получил рваную рану руки, повреждение артерии и сухожилия, переломы фаланг пальцев. Сейчас пациент находится в стационаре, врачи оказывают ему помощь", — рассказали в пресс-службе минздрава Московской области.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что это первый подобный случай в этом году в Пушкино.