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В Подмосковье пьяный мужчина залил набережную кровью 

Уралинформбюро 47 минут назад
В Подмосковье пьяный мужчина залил набережную кровью
Фото: РИА Новости
Житель подмосковного Пушкино перебрал с алкоголем, и решил взорвать петарду. В итоге она сдетонировала у него в руке — мужчина получил серьезную травму, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Анонимный пользователь опубликовал в местном паблике фотографию лужи крови, сделанную на городской набережной, передает "Уралинформбюро".
"Когда проходила мимо, они хотели вставить петарду в землю, такие радостные были, но еле стояли на ногах. Только я отошла, сразу бабахнуло", — рассказала местная жительница, ставшая свидетельницей происшествия.
Очевидица вызвала скорую помощь. Пострадавшего доставили в московскую областную больницу имени профессора Розанова.
"В результате происшествия мужчина получил рваную рану руки, повреждение артерии и сухожилия, переломы фаланг пальцев. Сейчас пациент находится в стационаре, врачи оказывают ему помощь", — рассказали в пресс-службе минздрава Московской области.
Также в пресс-службе ведомства отметили, что это первый подобный случай в этом году в Пушкино.
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Теги:
Происшествия , Минздрав РФ , Уралинформбюро , Московская область , Пушкино
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