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Происшествия

Подозреваемого в кражах из 70 квартир задержали в Туле 

ТАСС + ещё 1 56 минут назад
Опасного вора задержали в Туле
Фото: РИА Новости
Тульские полицейские задержали местного жителя по подозрению в совершении краж как минимум из 70 квартир в областном центре и Киреевском районе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
"Преступный стаж подозреваемого в кражах из квартир в регионе составляет, по предварительным оценкам, около 70 эпизодов. Подозреваемый задержан. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ ("Кража"), — говорится в сообщении.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе, подозреваемый — 49-летний житель Тулы. Он совершал кражи на протяжении более пяти лет, действовал в одиночку.
"Он не специализировался, например, только на краже бытовой техники, брал, все, что считал походящим для дальнейшего сбыта. Проникал в квартиры на первых этажах жилых домов, вскрывая пластиковые окна", — сказал собеседник агентства.
Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и уже признался в ряде краж из квартир в Туле и Киреевском районе. У него дома изъята часть украденных вещей.
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Теги:
Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС
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