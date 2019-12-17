Школьница разбилась во время записи видео в TikTok

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть. Подросток зачастую сидела на подоконнике, хоть родители и предупреждали ее об опасности.

Инцидент случился в понедельник, 16 декабря. Девочка проживала в трехкомнатной квартире на девятом этаже вместе с мамой, отчимом, а также двумя сестрами. В один момент подросток осталась одна на кухне, взяла телефон и села на подоконник возле открытого окна. Как утверждают родственники, девочка часто так поступала, хоть ее и предупреждали об опасности. Школьница любила выкладывать разнообразные видео в социальную сеть TikTok.

Очередное экстремальное видео обернулось для подростка трагедией. Скорее всего, школьница потеряла равновесие и упала с высоты девятого этажа. Ее тело обнаружила жительница дома, проходившая мимо. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка, сообщает "Московский комсомолец".

Селфи и разнообразные видеоролики не впервые оборачиваются гибелью или, в лучшем случае, увечьями для их авторов. Например, в августе 2019 года снимок на вагоне поезда чуть не стоил 14-летней девочке жизни — она получила удар током и потеряла сознание, но ее вовремя обнаружили прохожие. В 2018 году Россия оказалась на втором месте в мире по количеству смертельных селфи.