Россиянка зарезала сожителя и спрятала тело на балконе

В Сургуте женщина зарезала сожителя и спрятала тело на балконе

РФ. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа подозревается в том, что она убила сожителя, спрятала его тело на балконе и продолжила распивать спиртное с другим мужчиной, которого следствие считает ее пособником, сообщает региональное СУСК

Согласно данным ведомства, в понедельник в правоохранительные органы обратилась жительница Сургута , которая сообщила, что обнаружила на балконе своей квартиры тело 49-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В СУСК также отметили, что погибший некоторое время проживал с женщиной и ее знакомым в указанной квартире, все трое злоупотребляли спиртным.

"По версии следствия, в один из дней декабря во время конфликта, произошедшего при совместном употреблении алкоголя, женщина нанесла потерпевшему несколько ножевых ранений, а после того, как он скончался, совместно с сожителем спрятала его тело на балконе, после чего продолжила употреблять алкоголь", — говорится в сообщении.

Женщина, подозреваемая в убийстве, задержана. Как подчеркнули в ведомстве, решается вопрос о ее заключении под стражу. Кроме того, следователи планируют дать оценку действиям второго мужчины, который, предположительно, помог ей спрятать тело и не сообщил правоохранителям о преступлении.

По предварительным данным источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, тело погибшего женщина спрятала в чемодан, который планировала вынести на улицу, но оставила на балконе и затем сама обратилась в полицию с сообщением о "находке".