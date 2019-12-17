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Армия

В Сургуте женщина зарезала сожителя и спрятала тело на балконе 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Россиянка зарезала сожителя и спрятала тело на балконе
Фото: РИА Новости
Жительница Ханты-Мансийского автономного округа подозревается в том, что она убила сожителя, спрятала его тело на балконе и продолжила распивать спиртное с другим мужчиной, которого следствие считает ее пособником, сообщает региональное СУСК РФ.
Согласно данным ведомства, в понедельник в правоохранительные органы обратилась жительница Сургута, которая сообщила, что обнаружила на балконе своей квартиры тело 49-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В СУСК также отметили, что погибший некоторое время проживал с женщиной и ее знакомым в указанной квартире, все трое злоупотребляли спиртным.
"По версии следствия, в один из дней декабря во время конфликта, произошедшего при совместном употреблении алкоголя, женщина нанесла потерпевшему несколько ножевых ранений, а после того, как он скончался, совместно с сожителем спрятала его тело на балконе, после чего продолжила употреблять алкоголь", — говорится в сообщении.
Женщина, подозреваемая в убийстве, задержана. Как подчеркнули в ведомстве, решается вопрос о ее заключении под стражу. Кроме того, следователи планируют дать оценку действиям второго мужчины, который, предположительно, помог ей спрятать тело и не сообщил правоохранителям о преступлении.
По предварительным данным источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, тело погибшего женщина спрятала в чемодан, который планировала вынести на улицу, но оставила на балконе и затем сама обратилась в полицию с сообщением о "находке".
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Теги:
Происшествия , СКР , МВД , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
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