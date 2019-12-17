Качок-садист набивал рты женщин носками

Фитнес-тренер из Шотландии Мики МакКэш признался в четырех случаях домашнего насилия над женщинами в течение восьмилетнего периода. Как сообщает Mirror , 28-летний шотландец избивал своих подруг, набивал им рты носками и угрожал ножом.

Первая девушка стала жертвой МакКэша в 2008-2009 годах. Он регулярно избивал ее и однажды приставил нож к ее горлу, так как девушка не уделяла ему достаточно внимания на вечеринке.

В 2014 году МакКэш избил другую девушку в машине так сильно, что она оказалась при смерти.

Третья жертва встречалась с тренером в 2015-2016 годах и боялась расстаться с ним, так как он угрожал сжечь ее дом и убить ее семью.

Последняя жертва рассказала, что однажды МакКэш избил ее так сильно, что она начала кашлять кровью. Он угрожал убить девушку, если она кому-то пожалуется, в результате она сказала врачам, что упала с лестницы.

Приговор МакКэшу пока не вынесли.

Как сообщал «Рамблер», ранее жителя Понка-Сити (штат Оклахома, США) арестовали за нападение на мать его новорожденного ребенка с кислотой. Пара поссорилась, 24-летняя девушка ушла из дома, но вернулась за телефоном, что разозлило ее бойфренда. Он облил лицо, шею, руки и ягодицы девушки кислотой, после чего ей удалось сбежать.