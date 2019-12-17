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Качок-садист набивал рты женщин носками 

Рамблер 1 час назад
Качок-садист набивал рты женщин носками
Фото: Facebook
Фитнес-тренер из Шотландии Мики МакКэш признался в четырех случаях домашнего насилия над женщинами в течение восьмилетнего периода. Как сообщает Mirror, 28-летний шотландец избивал своих подруг, набивал им рты носками и угрожал ножом.
Первая девушка стала жертвой МакКэша в 2008-2009 годах. Он регулярно избивал ее и однажды приставил нож к ее горлу, так как девушка не уделяла ему достаточно внимания на вечеринке.
В 2014 году МакКэш избил другую девушку в машине так сильно, что она оказалась при смерти.
Третья жертва встречалась с тренером в 2015-2016 годах и боялась расстаться с ним, так как он угрожал сжечь ее дом и убить ее семью.
Последняя жертва рассказала, что однажды МакКэш избил ее так сильно, что она начала кашлять кровью. Он угрожал убить девушку, если она кому-то пожалуется, в результате она сказала врачам, что упала с лестницы.
Приговор МакКэшу пока не вынесли.
Как сообщал «Рамблер», ранее жителя Понка-Сити (штат Оклахома, США) арестовали за нападение на мать его новорожденного ребенка с кислотой. Пара поссорилась, 24-летняя девушка ушла из дома, но вернулась за телефоном, что разозлило ее бойфренда. Он облил лицо, шею, руки и ягодицы девушки кислотой, после чего ей удалось сбежать.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Шотландия
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