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Подозреваемого в убийстве водителя российского депутата лишили мандата 

Lenta.ru 38 минут назад
Подозреваемого в убийстве депутата лишили мандата
Фото: admpereslavl.ru/ Lenta.ru
Ярославская областная дума лишила депутатского мандата председателя фракции «Единая Россия» в Переславле-Залесском Владимира Корнилова, задержанного по подозрению в убийстве водителя. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем» со ссылкой на члена ярославской облдумы Сергея Хабибулина.
По его словам, заявление о досрочном прекращении полномочий Корнилова приняли единогласно.
О задержании Корнилова стало известно 17 декабря. Сообщалось, что он убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину. Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения Корнилову.
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Теги:
Происшествия , Владимир Корнилов , Единая Россия , Переславль-Залесский
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