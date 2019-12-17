Подозреваемого в убийстве депутата лишили мандата

Подозреваемого в убийстве водителя российского депутата лишили мандата

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По его словам, заявление о досрочном прекращении полномочий Корнилова приняли единогласно.

О задержании Корнилова стало известно 17 декабря. Сообщалось, что он убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину. Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения Корнилову.