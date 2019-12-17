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Прихожане рассказали о странных привычках главы семьи из Химози 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Насильник из Гатчины являлся в храм в образе Николая II
Фото: Евгений Вышенков / 47news.ru
Прихожане Собора Покрова пресвятой Богородицы в Гатчине заявили, что семья Андрея Бовта, у которого в коттедже нашли склад оружия, редко появлялись на службах, а сам глава семейства раньше появлялся в образе Николая II.
«Я бы запомнила эту многодетную семью из Химози, если бы они часто тут появлялись. Но я здесь более девяти лет работаю и не скажу, что я часто видела Светлану (гражданскую супругу Бовта). Детей они у нас не крестили, на причастия тоже не ходили», — передает РИА «Новости» слова служительницы церковной лавки при храме.
Бовта, заявила она, знали в храме, но не из-за того, что он часто туда приходил, а из-за того, что около 10 лет назад он любил приходить на службу в костюме императора Николая Второго.
«Но потом он как-то отошел от этого образа, и в последнее время его жена приходила в храм одна, общалась с батюшкой», — добавила она.
В понедельник вечером в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия, а в подвале — тир, спортзал и окровавленные матрасы. Во дворе дома следователи увидели деревянный крест.
Также сообщалось, что Бовт якобы женат на двоюродной сестре, на протяжении семи лет он, как утверждалось, подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.
Жители деревни Химози также рассказали о многодетной семье.
В СК сообщили, что супруга хозяина дома под Гатчиной рассказала, что ее муж держал домочадцев в страхе.
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Теги:
Происшествия , Николай II , РИА Новости , Гатчина
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