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Депутата-единоросса заподозрили в хищении 20 млн рублей у «Газпрома» 

News.ru + ещё 7 6 часов назад
Депутата-единоросса заподозрили в хищении 20 млн рублей
Фото: News.ru
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елена Маханек была задержана сотрудниками ФСБ. Парламентария подозревают в причастности к крупному мошенничеству, в ходе которого у дочерней структуры «Газпрома» было похищено более 20 млн рублей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ, Маханек задержана в качестве подозреваемой, в настоящее время решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.
Ранее NEWS.ru писал, что чиновнице из департамента мэрии Красноярска Ирине Тюриной продлили арест. Женщина подозревается во взятке на сумму в 450 тысяч рублей.
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Теги:
Происшествия , Ирина Тюрина , ФСБ , Газпром , Единая Россия , Ленинградская область
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