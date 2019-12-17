Депутата-единоросса заподозрили в хищении 20 млн рублей у «Газпрома»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ, Маханек задержана в качестве подозреваемой, в настоящее время решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.