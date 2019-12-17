Депутата-единоросса заподозрили в хищении 20 млн рублей

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Елена Маханек была задержана сотрудниками ФСБ. Парламентария подозревают в причастности к крупному мошенничеству, в ходе которого у дочерней структуры «Газпрома» было похищено более 20 млн рублей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ, Маханек задержана в качестве подозреваемой, в настоящее время решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.
Ранее NEWS.ru писал, что чиновнице из департамента мэрии Красноярска Ирине Тюриной продлили арест. Женщина подозревается во взятке на сумму в 450 тысяч рублей.