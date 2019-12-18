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Политика

Стали известны подробности задержания подозреваемого в насилии над дочерью в Химози 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 20
3 часа назад
На насильника из Химози пожаловалась его сожительница
Фото: СК РФ
Заявление в полицию на жителя Гатчинского района Ленинградской области Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над дочерью, подала его сожительница Светлана Лободюк.
Источник сообщил, что Лободюк просила полицию прекратить сексуальное насилие над 13-летней дочерью, в котором она обвиняла Бовта, передает «Интерфакс».
В заявлении указывается, что мужчина насиловал дочь с 2012 года. Отмечается также, что Бовт и Лободюк не были законными супругами.
Кроме того, по данным источника, дом в деревне Химози не принадлежал ни Бовту, ни Лободюк: они зарегистрированы в Санкт-Петербурге, а жилье было предоставлено по устному договору 62-летним другом мужчины, который был задержан полицией накануне.
Сообщается также, что Бовт от рождения носил фамилию Лободюк, позже он ее сменил, о причинах говорить отказался.
По данным СМИ, Светлана Лободюк является двоюродной сестрой Бовта.
Напомним, в понедельник вечером в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия, а в подвале — тир, спортзал и окровавленные матрасы. Во дворе дома следователи увидели деревянный крест.
Сообщалось, что Бовт якобы женат на двоюродной сестре. В течение семи лет он, как утверждалось, подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.
Жители деревни Химози рассказали о многодетной семье, отметив, что мужчину видели в образе Николая II.
Супруга хозяина дома под Гатчиной рассказала, что ее муж держал домочадцев в страхе.
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Комментарии 1
Происшествия , Николай II , Интерфакс
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