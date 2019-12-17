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Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей 

Рамблер + ещё 10 41 минуту назад
Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей
Фото: РИА Новости
В Оренбургской области пенсионер нашел на дороге сумку с 1 млн рублей и принес ее в полицию, передает «Интерфакс».
В региональном УМВД рассказали, что сумка была потеряна инкассатором. Он положил ее на крышу служебного автомобиля и поехал в банк. Сумка упала на дорогу. Спохватившись, сотрудник начал искать сумку, а затем заявил о произошедшем в полицию.
Тем временем пропажу обнаружил 72-летний пенсионер. Все находившиеся в сумке деньги — более 1 млн рублей — оказались на месте.
Сумку вернули инкассатору. Банк намерен вознаградить честного пенсионера.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , МВД , Интерфакс , Оренбургская Область
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