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Российский младенец остался один в машине и задохнулся 

Lenta.ru 31 минуту назад
Младенец остался один в машине и задохнулся
Фото: РИА Новости
В селе Покровском недалеко от Каменска-Уральского Свердловской области задохнулся полуторамесячный ребенок, которого родители оставили в салоне автомобиля. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, на лицо младенца сползла одежда и закрыла дыхательные пути. Когда родители вернулись к машине, ребенок был уже мертв.
В региональном управлении Следственного комитета пока не стали комментировать ситуацию изданию.
Ранее в Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода. Тело младенца нашла его бабушка. Двоих других детей из семьи изъяли, они находятся в приюте.
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Теги:
Происшествия , СКР , Каменск-Уральский , Свердловская Область
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