В Новосибирской области мужчина ограбил АЗС, применив перцовый баллончик. Грабитель ворвался в магазин и, не церемонясь, пустил газ в лицо работнику заправки, заставив его в спешке покинуть помещение. Однако беспрепятственно обогатиться чужим имуществом наглому преступнику попыталась помешать отважная сотрудница АЗС, женщина не испугалась злоумышленника и даже вступила с ним в схватку, огрев шваброй по спине и голове. Но злодею все-таки удалось скрыться с места преступления с награбленными деньгами. Сейчас полиция ведет поиски грабителя.
Опубликовано видео ограбления АЗС в Новосибирской области
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