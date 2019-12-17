Абитуриент из Египта выпил «Белизны»

Египетский абитуриент в Москве выпил «Белизны»

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Приехавший поступать в Московский международный университет (ММУ) гражданин Египта Хамада Салах случайно выпил «Белизны», его госпитализировали, сообщил руководитель отдела международных связей университета Сергей Костиков.

Костиков пояснил, что на данный момент Салах не является студентом или слушателем вуза, передают РИА «Новости».

«Администрация гостиницы (в которой проживал иностранец — прим. ВЗГЛЯД) известила университет о факте госпитализации указанного гражданина по причине его желания поступить в ММУ. По данным администрации гостиницы, состояние при госпитализации удовлетворительное», — добавил представитель образовательного учреждения.

В ноябре известный российский ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов случайно выпил средства для очистки труб, его госпитализировали, спустя какое-то время он умер.