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Египетский абитуриент в Москве выпил «Белизны» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Абитуриент из Египта выпил «Белизны»
Фото: РИА Новости
Приехавший поступать в Московский международный университет (ММУ) гражданин Египта Хамада Салах случайно выпил «Белизны», его госпитализировали, сообщил руководитель отдела международных связей университета Сергей Костиков.
Костиков пояснил, что на данный момент Салах не является студентом или слушателем вуза, передают РИА «Новости».
«Администрация гостиницы (в которой проживал иностранец — прим. ВЗГЛЯД) известила университет о факте госпитализации указанного гражданина по причине его желания поступить в ММУ. По данным администрации гостиницы, состояние при госпитализации удовлетворительное», — добавил представитель образовательного учреждения.
В ноябре известный российский ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов случайно выпил средства для очистки труб, его госпитализировали, спустя какое-то время он умер.
В начале июня продюсер Бари Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. Однако сразу после выписки он дал несколько интервью. Позже Алибасов подал иск к производителю «Крота», который суд оставил без удовлетворения.
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Теги:
Происшествия , Бари Алибасов , РИА Новости , Египет , Москва
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