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Политика

Решена судьба мальчика с гречкой в коленях 

Павел Тиунов и ещё 11
2 часа назад
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого родители, наказывая, ставили коленями на гречку, с согласия матери временно отправят в интернат для детей-сирот, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от специалистов Министерства образования Омской области.
О том, что родители подвергают его мучениям мальчик, как ранее сообщал «Рамблер», рассказал правоохранителям в мае, сбежав из дачного дома к соседям, которые вызвали «скорую помощь» и полицию. В коленях у ребёнка медики обнаружили вросшую в кожу гречку. Для того, чтобы удалить ядра, врачам пришлось делать операцию. В отношении пары было заведено уголовное дело. Спустя три месяца пребывания в реабилитационном центре ребенка вернули матери. 14 декабря следственными органами было опубликовано видео с истязаниями мальчика. В результате уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку, насколько обосновано было принято решение о возвращении мальчика в семью.
17 декабря мать ребенка вызвали на разговор с заместителем министра образования Омской области Оксаной Груздевой и главным внештатным психологом региона Натальей Ильченко.
«По итогам беседы мать согласилась временно поместить ребенка в областную организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Адаптивная школа — интернат № 5», — приводит агентство слова собеседника в региональном Минобразования.
Отмечается, что с мальчиком и его матерью будут проведены психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых будет принято решение об ограничении женщины в родительских правах.
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Происшествия , Видео , Другое , Лишение родительских прав , Анна Кузнецова , Генпрокуратура РФ , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС , Омск , Омская Область
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