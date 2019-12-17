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Мальчик, которого ставили на гречку, все-таки поедет в интернат 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Решена судьба мальчика с гречкой в коленях
Фото: СК РФ
Женщина, вместе с сожителем ставшая фигуранткой уголовного дела об издевательствах над собственным сыном, согласилась временно передать мальчика в адаптивный интернат № 5.
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировало министерство образования Омской области.
Отмечается, что данное решение женщина приняла по итогам беседы с замминистра образования региона Оксаной Груздевой и главным внештатным психологом Омской области Натальей Ильченко.
Сообщается, что и 8-летний мальчик, и его 27-летняя мать пройдут психолого-педагогические экспертизы, которые помогут определить, сможет ли ребенок жить вместе с женщиной. В случае отрицательного результата она будет ограничена в родительских правах.
Ранее сообщалось, что мальчика вернули матери, поскольку она переехала на другую квартиру и вела себя положительно.
Скандал начался после того, как ребенок рассказал соседу, что отчим периодически его избивает и за малейшие провинности заставляет длительное время стоять коленями на гречке. Мужчина тут же вызвал полицию.
Правоохранительные органы установили, что с апреля по май 2019 года 35-летний Сергей Казаков не только издевался над пасынком, но и записывал свои действия на видео. При этом мать ребенка была в курсе данных "воспитательных мер", но не вмешивалась в процесс.
Медики нашли у мальчика белково-энергетическую недостаточность, а также провели ему операцию на коленях, поскольку гречка, на которой стоял пострадавший, вросла в кожу.
В результате Казаков был арестован, а женщина остается под подпиской о невыезде. Свою вину они признали лишь частично.
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Теги:
Происшествия , Другое
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