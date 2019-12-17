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В Турции арестовали 13 подозреваемых в связях с ИГИЛ* 

ИА Regnum + ещё 1 1 час назад
В Турции арестовали подозреваемых в связях с ИГИЛ*
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Турции арестовали 13 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, контртеррористическая операция прошла на юго-востоке страны в провинции Мардин. Задержания производились на основании ордеров на арест. Всего было выдано 17 постановлений. Поиск оставшихся подозреваемых продолжается.
Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было признано террористической организацией в Турции в 2013 году. С тех пор от действий бандитов погибли 315 граждан страны. Сотни получили ранения.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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Теги:
Происшествия , Исламское государство , ИА Anadolu , Турция
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