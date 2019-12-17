Появилось видео с места проведения следственный действий в коттедже Ленинградской области, где был обнаружен склад огнестрельного оружия. Как стало известно ранее, автоматы и пистолеты были найдены правоохранителями в доме многодетных родителей, когда проводились следственные действия по делу об изнасиловании 13-летней девочки ее родным отцом. По предположительным данным, 46-летний мужчина подвергал свою дочь сексуальному насилию на протяжении нескольких лет. В отношении него решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
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