Мужчина зарезал коллегу за громкие разговоры

Англии сотрудник ремонтной компании Сулкахан Сингх напал на своего коллегу Сухвиндера Сингха во время работы и вонзил ему в грудь 17-сантиметровый клинок. Об этом сообщает Mirror

39-летний мужчина напал на 47-летнего коллегу, разозлившись, что тот громко разговаривал. Суд установил, что сначала он настойчиво просил коллегу вести себя тише, затем начал оскорблять его, а когда понял, что тот не будет его слушаться, подошел и ударил его ножом.

В результате нападения мужчина скончался. Сулкахана Сингха признали виновным в убийстве, он проведет в тюрьме как минимум 22 года. После выхода на свободу его депортируют в Индию.

Мужчина пытался убедить суд, что коллега первым напал на него с гаечным ключом, а он просто оборонялся.

Как сообщал «Рамблер», ранее подросток, попросивший убежища в Великобритании, напал с ножом на своего соотечественника и объяснил это «плохим предчувствием».

18-летний Сохейл Бахманифард напал на Амиррезу Рамезани возле центра для просителей убежища в Ньюпорте. Оба они приехали в Великобританию из Ирака. Рамезани выжил, а Бахманифарда приговорили к 12 годам тюрьмы. Когда он отбудет срок, его депортируют в Ирак.