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Появилось видео из дома в Ленобласти, где насиловали и хранили оружие 

ИА Regnum 40 минут назад
Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись из деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области, где в частном доме продолжаются следственные действия по уголовному делу об изнасиловании малолетней девочке и незаконном обороте оружия и боеприпасов.
На кадрах видно, что многодетная семья жила в большом трехэтажном кирпичном доме, который производит впечатление добротного жилья. Однако внутри помещения захламлены, на предметах мебели беспорядочно валяется множество вещей, в том числе детских, комнаты выглядят неухоженными.
На видео видна также кухня, помещение импровизированного спортзала с канатами и подобием шведской стенки, хозяйственные помещения. Везде — признаки беспорядка и невнимания к чистоте.
Отдельно показано обнаруженное в доме огнестрельное оружие. Среди него — автоматы Калашникова современного образца, ручной пулемет, пистолет-пулемет «Кедр», пистолеты, ружье, множество боеприпасов. Один из автоматов снабжен устройством для бесшумной стрельбы, как в подразделениях спецназначения. Также сообщалось об обнаружении ручных гранат.
Напомним, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования 13-летней девочки, которое, по данным следствия, неоднократно совершал 46-летний отец ребенка. Также возбуждено дело о незаконном обороте оружия. Из семьи изъяты шесть детей в возрасте от 9 до 17 лет, они помещены в больницу.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении обвинения.
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Теги:
Происшествия , Видео , СКР , Ленинградская область
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