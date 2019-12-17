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Кировский полицейский пожаловался на распускающую руки жену 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 41 минуту назад
Полицейский пожаловался на распускающую руки жену
Фото: РИА Новости
Участковый из города Кирово-Чепецка написал заявление об избиении на собственную жену — стажера одного из подразделений органов внутренних дел, сообщили в региональном управлении МВД.
«В отделе полиции Кирово-Чепецка зарегистрировано обращение от участкового о том, что ему были причинены телесные повреждения женой во время семейного конфликта. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о привлечении супруги сотрудника полиции к административной ответственности», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Там подтвердили, что женщина на самом деле является стажером в подразделении полиции.
«Она не сотрудник полиции, она проходит испытательный срок, по истечении которого изучается личность стажера, его готовность к службе, дисциплина, соблюдение закона. Вопрос о приеме женщины на службу будет решен с учетом результатов проводимой проверки», — рассказали в управлении.
По данным источника в правоохранительных органах, потерпевший участковый вынужден был написать заявление в полицию.
«Он все сделал правильно: ему на службу идти, а у него кровоподтеки и ссадины. Все равно пришлось бы объяснять их происхождение», — сказал источник.
Напомним, ранее в Кувейте молодожены развелись через три минуты после свадьбы из-за неудачной шутки жениха в адрес невесты.
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Теги:
Происшествия , МВД , РИА Новости , Кирово-Чепецк
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