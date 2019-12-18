Подозреваемый по делу Шеремета отказался дать показания

Подозреваемый в убийстве Шеремета отказался давать показания

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко отказался давать показания по делу. Об этом говорится в заявлении правовой группы защиты Антоненко, которую на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Виталий Галенченко.

В заявлении указывается, что Антоненко отказался отвечать на вопросы следователя, который накануне пытался провести допрос. Свою позицию он объясняет предвзятостью следствия по делу Шеремета. «Его на всю страну высшие руководители полиции , министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником», — говорится в заявлении. Подозреваемый считает, что из-за информационного давления следователи могут прийти к неверным выводам.

При этом Антоненко допускает, что в будущем он сможет пересмотреть свою позицию и все же дать показания по делу. Это произойдет в случае, если следствие перестанет быть предвзятым.

Как выяснило следствие, в преступной группировке, причастной к убийству Шеремета, состояли пять человек. Нацполиция Украины задержала врача Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военнослужащую Яну Дугарь, а также ветеранов конфликта на востоке Украины Владислава и Инну Грищенко.

Антоненко и Кузьменко были оставлены под стражей до 8 февраля 2020 года по решению Печерского районного суда Киева. В отличии от Антоненко Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием, а также пообещала «растоптать репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи», причастных к делу Шеремета, когда будет установлена ее непричастность.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.