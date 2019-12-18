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Происшествия

Подозреваемый в убийстве Шеремета отказался давать показания 

Lenta.ru + ещё 1 34 минуты назад
Подозреваемый по делу Шеремета отказался дать показания
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко отказался давать показания по делу. Об этом говорится в заявлении правовой группы защиты Антоненко, которую на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Виталий Галенченко.
В заявлении указывается, что Антоненко отказался отвечать на вопросы следователя, который накануне пытался провести допрос. Свою позицию он объясняет предвзятостью следствия по делу Шеремета. «Его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником», — говорится в заявлении. Подозреваемый считает, что из-за информационного давления следователи могут прийти к неверным выводам.
При этом Антоненко допускает, что в будущем он сможет пересмотреть свою позицию и все же дать показания по делу. Это произойдет в случае, если следствие перестанет быть предвзятым.
Как выяснило следствие, в преступной группировке, причастной к убийству Шеремета, состояли пять человек. Нацполиция Украины задержала врача Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военнослужащую Яну Дугарь, а также ветеранов конфликта на востоке Украины Владислава и Инну Грищенко.
Антоненко и Кузьменко были оставлены под стражей до 8 февраля 2020 года по решению Печерского районного суда Киева. В отличии от Антоненко Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием, а также пообещала «растоптать репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи», причастных к делу Шеремета, когда будет установлена ее непричастность.
Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. Приоритетной версией следствия стала профессиональная деятельность журналиста.
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Теги:
Происшествия , Украина , Убийство , Андрей Антоненко , Павел Шеремет , МВД
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