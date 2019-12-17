Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции
В мире
Протесты в Киеве закончились трагедией
Протесты в Киеве закончились трагедией
В мире
Раскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»
Раскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»
В мире
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Армия

В Ижевске подростка будут судить за избиение сверстницы 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Подросток жестоко избил сверстницу
Фото: РИА Новости
Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 16-летней жительницы Ижевска, которой грозят до шести лет лишения свободы за избиение сверстницы и вымогательство денег у мальчика, сообщает прокуратура Удмуртской республики.
Шестнадцатилетняя девочка из Ижевска стала фигурантом уголовных дел по статьям "побои или иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений" и "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия" после того, как в социальных сетях появилось видео избиения школьницы сверстниками.
В ходе проверки полицейские установили, что 16-летняя жительница Ижевска в октябре 2019 года совместно со школьниками избила 17-летнюю знакомую, издевалась над ней и применяла электрошокер, чтобы причинить ей боль. Видеозапись расправы над девочкой сделал один из участников побоев и разместил в интернете. При этом остальные участники инцидента в силу возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности.
По данным прокуратуры, в ходе расследования дела следователи выяснили, что девочка неоднократно вымогала у несовершеннолетнего мальчика деньги с применением насилия.
"Заместителем прокурора Удмуртской Республики утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу, которое будет направлено в Устиновский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу. За совершение вышеуказанных преступлений девочке может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что до суда обвиняемая будет содержаться в СИЗО.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Последние новости
Пьют и убивают: Польшу захлестнула украинская преступность Пьют и убивают: Польшу захлестнула украинская преступность "Простыни везли из морга": что говорят медики о проблемах в регионах "Простыни везли из морга": что говорят медики о проблемах в регионах Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
Комментарии 
Теги:
Происшествия , ФСИН , Ижевск , Удмуртская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции
Пока вы не уснули: против России вводят новые санкции 47
Протесты в Киеве закончились трагедией
Протесты в Киеве закончились трагедией 49
Раскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»
Раскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему 439
«Украину ждёт голод»
«Украину ждёт голод» 52
Видео
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Названа причина пожара в колледже в Одессе
01:29
Названа причина пожара в колледже в Одессе
Происшествия
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
00:59
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
Наука и техника
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
09:57
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
01:12
Скандальный украинский депутат лечился в психбольнице
В мире
Летчик оценил действия экипажа экстренно севшего Ту-22
02:10
Летчик оценил действия экипажа экстренно севшего Ту-22
Армия
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
00:31
Россия создаст не имеющую аналогов зенитную систему
Армия Войска
Опубликовано видео аварии в Мордовии
00:12
Опубликовано видео аварии в Мордовии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение