Подросток жестоко избил сверстницу

В Ижевске подростка будут судить за избиение сверстницы

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 16-летней жительницы Ижевска , которой грозят до шести лет лишения свободы за избиение сверстницы и вымогательство денег у мальчика, сообщает прокуратура Удмуртской республики.

Шестнадцатилетняя девочка из Ижевска стала фигурантом уголовных дел по статьям "побои или иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений" и "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия" после того, как в социальных сетях появилось видео избиения школьницы сверстниками.

В ходе проверки полицейские установили, что 16-летняя жительница Ижевска в октябре 2019 года совместно со школьниками избила 17-летнюю знакомую, издевалась над ней и применяла электрошокер, чтобы причинить ей боль. Видеозапись расправы над девочкой сделал один из участников побоев и разместил в интернете. При этом остальные участники инцидента в силу возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

По данным прокуратуры, в ходе расследования дела следователи выяснили, что девочка неоднократно вымогала у несовершеннолетнего мальчика деньги с применением насилия.

"Заместителем прокурора Удмуртской Республики утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу, которое будет направлено в Устиновский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу. За совершение вышеуказанных преступлений девочке может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", — говорится в сообщении.