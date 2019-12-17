Мошенник выманил у женщины накопления на надгробие ее сына

Британец Адам Бун познакомился с женщиной в интернете и выманил у нее деньги, которые она копила на надгробие для 13-летнего умершего сына. Об этом сообщает Mirror

Мать пятерых детей, 55-летняя Джоан Пейджет познакомилась с 46-летним Буном на сайте Plenty of Fish в феврале 2016 года и передала ему более 2500 фунтов (около 209 тысяч рублей) за почти семь месяцев отношений.

Женщина откладывала эти деньги на новый надгробный камень для могилы своего сына Джонатана, умершего после эпилептического припадка. Пейджет хотела заменить обычное надгробие скульптурой в форме дельфина. Бун взял у нее деньги и обещал вернуть, но свое слово не сдержал.

По словам женщины, Бун признавался ей в любви и обещал жениться, но со временем начал занимать все больше и больше денег, но ничего не возвращал.

В итоге Пейджет прекратила отношения с ним и обратилась в полицию. Полицейские выяснили, что она была не единственной жертвой мужчины.

В приложении Badoo Бун познакомился с матерью двоих детей Джеммой Уилтшир из Портсмута и за девять месяцев выманил у нее более четырех тысяч фунтов стерлингов (334 тысячи рублей).

Обеим женщинам он лгал, что деньги ему необходимы на оплату квартиры и другие нужды.

Суд признал Буна виновным в мошенничестве и приговорил его к 30 месяцам тюрьмы.

Как сообщал «Рамблер», ранее брянская пенсионерка влюбилась в интернет-мошенника и перевала ему почти сто тысяч рублей. Аферист убедил 57-летнюю женщину, что ей нужно заплатить эту сумму, чтобы растаможить посылку с обручальным кольцом и другими драгоценностями.