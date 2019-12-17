Адвоката убийцы Соколова возмутила экспертиза

Адвокат историка Соколова опроверг признание его вменяемости

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки петербургского историка Олега Соколова опроверг информацию о завершении психиатрической экспертизы его клиента и признании его вменяемым.

Ранее в одном из каналов в Telegram появилось сообщение о том, что, по мнению специалистов, обследовавших Соколова в Москве, тот был адекватен и в момент убийства Анастасии Ещенко, и когда расчленял ее тело и топил останки в Мойке. Якобы, эти сведения подтвердил адвокат.

«Информация не подтвержденная, похожая на информационный вброс. Меня, как адвоката историка Соколова никто не извещал. Явно, кто-то пытается дискредитировать и защиту и следствия допуская подобного рода «утечки», — заявил адвокат Александр Почуев.

Он подчеркнул, что «подобных подтверждений не делал».