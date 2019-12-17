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Адвокат историка Соколова опроверг признание его вменяемости 

ИА Regnum 34 минуты назад
Адвоката убийцы Соколова возмутила экспертиза
Фото: ТАСС
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки петербургского историка Олега Соколова опроверг информацию о завершении психиатрической экспертизы его клиента и признании его вменяемым.
Ранее в одном из каналов в Telegram появилось сообщение о том, что, по мнению специалистов, обследовавших Соколова в Москве, тот был адекватен и в момент убийства Анастасии Ещенко, и когда расчленял ее тело и топил останки в Мойке. Якобы, эти сведения подтвердил адвокат.
«Информация не подтвержденная, похожая на информационный вброс. Меня, как адвоката историка Соколова никто не извещал. Явно, кто-то пытается дискредитировать и защиту и следствия допуская подобного рода «утечки», — заявил адвокат Александр Почуев.
Он подчеркнул, что «подобных подтверждений не делал».
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Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов
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