Опубликовано видео из «дома ужасов»

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Опубликовано видео «дома ужасов», где изъяли арсенал с оружием 

Рамблер 16 минут назад
В частном доме у многодетной семьи под Гатчиной силовики обнаружили склад с оружием. Сотрудники правоохранительных органов при проведении следственного эксперимента с участием хозяина коттеджа, расположенного в деревне Химози Ленинградской области, нашли у него дома настоящий арсенал — несколько автоматов Калашникова, пистолеты, а также различные боеприпасы. Глава семейства подозревается в изнасиловании 13-летней дочери. Соседи подозреваемого заверяют, что все 8 детей практически ни с кем не общались, им запрещались прогулки и контакты с посторонними.
Редактор:  Алевтина Жаркова
Теги:
Происшествия , Видео , МВД , Гатчина
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