Опубликовано видео из «дома ужасов»

В частном доме у многодетной семьи под Гатчиной силовики обнаружили склад с оружием. Сотрудники правоохранительных органов при проведении следственного эксперимента с участием хозяина коттеджа, расположенного в деревне Химози Ленинградской области, нашли у него дома настоящий арсенал — несколько автоматов Калашникова, пистолеты, а также различные боеприпасы. Глава семейства подозревается в изнасиловании 13-летней дочери. Соседи подозреваемого заверяют, что все 8 детей практически ни с кем не общались, им запрещались прогулки и контакты с посторонними.
Опубликовано видео «дома ужасов», где изъяли арсенал с оружием
Читайте также