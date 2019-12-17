«Дети ходили зажатые в себе»: соседи о «доме ужасов»

«Дети ходили зажатые в себе»: соседи о жизни семьи из «дома ужасов» под Гатчиной

По словам местных жителей, эта семья является многодетной. В ней, помимо родных детей, есть и приемные — всего восемь человек.

Семья из Ленинградской области , отец которой подозревается в сексуальном насилии над 13-летней девочкой, жила обособленно и почти ни с кем не общалась. Об этом рассказали соседи.

«Дети ходили постоянно зажатые в себе. Мальчик рассказывал, что как только отец уезжал куда-то, он мог гулять. Как только отец возвращался — он никуда не мог ходить», — поделился воспоминаниями Иван Губарев.

По словам местных жителей, эта семья является многодетной. В ней, помимо родных детей, были и приемные — всего восемь человек. Самому старшему из них было 19 лет.

По факту сексуального насилия над девочкой уже было возбуждено уголовное дело. Как уточняют следователи, мужчина, подозреваемый в систематических издевательствах на протяжении нескольких лет, был задержан. В деревне Химози, где злоумышленник проживал с семьей, проходят обыски.

Еще до официальных заявлений следователей ряд местных СМИ со ссылкой на источники сообщил, что в доме найден целый арсенал огнестрельного оружия, бронежилеты и боеприпасы. Знала ли о происходившем мать девочки, установит расследование.