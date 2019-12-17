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«Дети ходили зажатые в себе»: соседи о жизни семьи из «дома ужасов» под Гатчиной 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Дети ходили зажатые в себе»: соседи о «доме ужасов»
Фото: ТАСС
По словам местных жителей, эта семья является многодетной. В ней, помимо родных детей, есть и приемные — всего восемь человек.
Семья из Ленинградской области, отец которой подозревается в сексуальном насилии над 13-летней девочкой, жила обособленно и почти ни с кем не общалась. Об этом рассказали соседи.
«Дети ходили постоянно зажатые в себе. Мальчик рассказывал, что как только отец уезжал куда-то, он мог гулять. Как только отец возвращался — он никуда не мог ходить», — поделился воспоминаниями Иван Губарев.
По словам местных жителей, эта семья является многодетной. В ней, помимо родных детей, были и приемные — всего восемь человек. Самому старшему из них было 19 лет.
По факту сексуального насилия над девочкой уже было возбуждено уголовное дело. Как уточняют следователи, мужчина, подозреваемый в систематических издевательствах на протяжении нескольких лет, был задержан. В деревне Химози, где злоумышленник проживал с семьей, проходят обыски.
Еще до официальных заявлений следователей ряд местных СМИ со ссылкой на источники сообщил, что в доме найден целый арсенал огнестрельного оружия, бронежилеты и боеприпасы. Знала ли о происходившем мать девочки, установит расследование.
Сотрудники правоохранительных органов, помимо прочего, обнаружили в доме окровавленные матрасы. На участке также расположен большой деревянный крест с ямой под ним. Происхождение данных находок устанавливается.
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Теги:
Происшествия , МВД , Гатчина , Ленинградская область
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