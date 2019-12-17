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Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Советника известного академика обвинили в связях с ЧВК
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е. Н. О. Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
По версии следствия, Молокоедов поручил двум «енотам» в 2018 году под угрозой насилия отобрать у жителя Туапсе Петра Супонева часть земельного участка, прилегающего к территории, принадлежащей академику Пальцеву в курортном селе Лермонтово (Туапсинский район Краснодарского края). Между соседями возник конфликт: патологоанатом считал, что Супонев установил границу между участками с нарушением его интересов.
Академик пожаловался на соседа своему советнику, а Молокоедов рассказал о споре журналистке федерального СМИ (ее имя не называется), которая свела его с лидером ЧВК Романом Теленкевичем — он собрал в свою команду участников боевых действий в Донбассе и Сирии.
По данным следствия, 18 августа 2018 года бойцы ЧВК Денис Карабан и Василий Минчик проникли в гараж Супонева, где потребовали от него передать права на участок стоимостью 300 тысяч рублей. Мужчина сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы, которые задержали Карабана, Минчика и Молокоедова.
Пальцев, руководящий Научным центром иммунологии и молекулярной биомедицины биологического факультета МГУ, в связи с уголовным делом своего советника обратился в Генпрокуратуру. Молокоедов свою вину в причастности к деятельности преступного сообщества не признает.
28 ноября сообщалось, что членов региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества», известной как частная военная компания «Е. Н. О. Т.», обвинили в бандитизме, вымогательствах и кражах. Свои нападения «еноты», которые также участвовали в боях на востоке Украины и в Сирии, совершали по приказу кураторов из ФСБ.
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Теги:
Происшествия , Михаил Пальцев , ФСБ , МГУ , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Газета "Коммерсантъ" , Краснодарский Край , Туапсе
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