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Косметолога задавил выброшенный с крыши диван 

Рамблер 1 час назад
Косметолога задавил выброшенный с крыши диван
Фото: Reuters
Косметолог из Абердина (Шотландия) Эдита Буткевичите получила травму позвоночника, сломала бедро и лодыжку в результате несчастного случая с «упавшим с неба» диваном и теперь проведет Рождество в больнице. Об этом сообщает The Sun.
30-летняя Буткевичите 7 декабря отлучилась на задний двор дома, в котором она работает, чтобы поговорить по телефону со своим бойфрендом. После нескольких минут разговора она стала жертвой выброшенного с крыши трехместного дивана.
Женщина пролежала под диваном 40 минут, прежде чем прохожий услышал ее крик, вызвал скорую и позвал на помощь ее коллег.
Буткевичите перенесла операцию на спине и лодыжке и уже смогла сделать несколько шагов, ей предстоят еще несколько хирургических вмешательств. По словам врачей, женщине повезло, что она осталась жива.
Представитель полиции Шотландии заявил, что обвинения из-за неосторожно выброшенного дивана предъявили двум мужчинам 31 и 26 лет.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве подростки выкинули из окна мебель и убили пенсионера. 70-летний мужчина сидел на лавочке, когда ему на голову рухнуло тяжелое кресло. Позже врачи выяснили, что он мгновенно скончался от травмы черепа и перелома шейных позвонков.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия
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