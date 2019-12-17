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СМИ: число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло восьми 

ТАСС 1 час назад
Выросло число жертв землетрясения на Филиппинах
Фото: РИА Новости
По меньшей мере восемь человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6, зафиксированного 15 декабря у берегов острова Минданао. Об этом во вторник сообщает газета Manila Bulletin.
По данным местных властей, число пострадавших от стихии достигло 149 человек. Подземные толчки также привели к разрушению около 1,5 тыс. жилых домов и 58 объектов инфраструктуры на юге страны.
16 декабря сообщалось о трех погибших и 37 пострадавших во время землетрясения.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 59 км к юго-западу от города Давао с населением более 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине около 80 км.
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Теги:
Происшествия , Филиппины
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