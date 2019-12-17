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Отключение интернета вызвало задержку авиарейсов в челябинском аэропорту 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Отключение интернета задержало авиарейсы в Челябинске
Фото: РИА Новости
Сотрудникам челябинского аэропорта утром во вторник пришлось заполнять регистрационные данные пассажиров вручную, так как отключился интернет. Это стало причиной задержки семи авиарейсов, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.
"Утром 17 декабря примерно с 4:30 (2:30 мск) до 5:30 (3:30 мск) основной интернет-канал перестал действовать, при этом переключения на резервную линию автоматически не произошло. Сотрудники заполняли регистрационные документы пассажиров вручную. В результате были задержаны семь авиарейсов", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что максимальная задержка двух рейсов с наибольшим числом пассажиров составила порядка 55 минут.
Работа интернета восстановлена, аэропорт функционирует в штатном режиме.
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Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС
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