Названо число пострадавших в Киеве полицейских

Названо число пострадавших на протестах в Киеве полицейских

Соответствующее заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает РИА Новости.

По его словам, в результате проходящих в Киеве акций протеста против открытия рынка земли на Украине и драк, которые завязываются между протестующими и полицией , пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов. Двое из них были госпитализированы. Подробности об их состоянии не сообщаются. В то же время полиции удалось задержать 26 протестующих, отметил Шкиряк.

Ранее появилось видео столкновений полиции с протестующими, многие из которых являются членами националистической организации «Нацкорпус». Столкновения проходили на улице Грушевского около гостиницы «Киев», а также у станции метро «Арсенальная». Полиция пыталась предотвратить прорыв протестующих к зданию Верховной Рады

Во время борьбы с правоохранителями участники акции используют палки и перцовые баллончики, что и стало причиной получения полицейскими травм.

Акция, в которой участвуют националисты из «Нацкорпуса», а также партии «Батькивщина» и «Свобода», проходят не только в Киеве, но и в десяти других регионах страны. Протестующие выступают против открытия рынка земли.