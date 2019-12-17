Сотни тонн взрывчатки пропали с российского завода 

Уголовное дело возбуждено после пропажи 276 тонн взрывчатых отходов с предприятия «Авангард». Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По данным источников издания, взрывчатые отход были получены «Авангардом» для утилизации снарядов по военному подряду, но не были переданы Минобороны. Хищения произошли в период с ноября 2017 года по март 2019 года. При этом обнаружены они были в ходе инвентаризации, проведенной в апреле этого года.
В Минпромторге, которому подведомственен «Авангард» высказали мнение, что украденные взрывчатые вещества были переработаны в промышленную взрывчатку и проданы.
Следственное управление УМВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере), сообщает издание со ссылкой на постановление следователя, датированном 25 ноября.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о новых хищениях бюджетных денег при строительстве космодрома «Восточный». По данным источников газеты «Коммерсант», хищения более 250 млн рублей было выявлены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара», которое началось весной этого года.