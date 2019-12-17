С завода Минобороны пропали тонны взрывчатки

С российского оборонного завода пропало несколько сотен тонн взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» , пропали. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на постановление следствия.

В частности, речь идет о 276 тоннах взрывчатых отходов, полученных в ходе утилизации снарядов по военному подряду, которые не были сданы Министерству обороны . Выяснилось, что хищения совершались на протяжении полутора лет — с ноября 2017 года по март 2019-го.

Уточняется, что пропажу обнаружили в ходе инвентаризации, проведенной в апреле этого года. Ее организовал новый генеральный директор «Авангарда» Юрий Шумский . До него оборонным заводом с 1993 года руководил Азгат Ибрагимов, которого уволили в марте за долги и многолетние убытки предприятия. При проверке обнаружили еще и такие нарушения, как сдача в аренду площадей по заниженным ценам, а также исполнение гражданских заказов в убыток предприятию и с нарушением законодательства.

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Предприятие находится в подчинении у военного министерства.