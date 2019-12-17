На шахте в Китае произошел смертельный обвал

Страшный обвал на шахте в Китае: погибли 14 шахтеров

14 горных рабочих погибли в результате выброса газа на угольной шахте. Инцидент произошел в уезде Аньлу, провинция Гуйчжоу.

Как сообщает в своих новостях информационное агентство «Синьхуа», в момент ЧП в шахте находилось 23 человека, семь из них смогли выбраться на поверхность сами. Судьба двоих шахтеров остается неизвестной, возможно они заблокированы внутри обвалившейся шахты.

На месте продолжается спасательная операция.

Ранее «СП» сообщала новость о том, что в результате взрыва на одном из китайских заводов погиб человек, еще двое считаются пропавшими без вести.