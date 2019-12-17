Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте 

16 декабря около 16:00 по местному времени в городе Ухта Республика Коми на улице Нефтяников произошло возгорание общежития. Пожар предположительно начался на третьем этаже в жилой секции в результате возгорания предметов интерьера. До приезда пожарных и спасателей из окон общежития прыгали люди. На видео, заснятом из соседнего дома, видно упавшую на землю девушку. По предварительным данным при пожаре от угарного газа погибло два человека (женщина 1968 года рождения и мужчина 1967 года рождения), еще трое госпитализированы. Пожар очень сильный, запах дыма распространился на соседние улицы. На месте происшествия работали минимум три машины скорой помощи. Следственный комитет Республики Коми уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Точные причины возгорания будут установлены позже.