Парень сломал шею в туалете столичного бара

Молодой человек сломал шею в туалете столичного бара

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Молодой человек получил тяжелые травмы после посещения бара в Тверском районе столицы, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе МВД по городу, инцидент произошел на улице Новослободская. 19-летний посетитель заведения, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, упал в туалетной комнате на порог.

В медучреждении у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы шейного отдела позвоночника. По данному факту полицейские проводят проверку, выясняются подробности случившегося.