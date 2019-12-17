Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам рассказали о выходных в 2020 году
Россиянам рассказали о выходных в 2020 году
Общество
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Украина
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Политика
Мат на работе сочли причиной успеха
Мат на работе сочли причиной успеха
Наука и техника

Молодой человек сломал шею в туалете столичного бара 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Парень сломал шею в туалете столичного бара
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Молодой человек получил тяжелые травмы после посещения бара в Тверском районе столицы, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в пресс-службе МВД по городу, инцидент произошел на улице Новослободская. 19-летний посетитель заведения, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, упал в туалетной комнате на порог.
В медучреждении у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы шейного отдела позвоночника. По данному факту полицейские проводят проверку, выясняются подробности случившегося.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Москва24: последние новости
Героиня статьи о жизни с героином скрылась от полиции – СМИ Героиня статьи о жизни с героином скрылась от полиции – СМИ Приезжего задержали за стрельбу на станции "Косино" в Москве Приезжего задержали за стрельбу на станции "Косино" в Москве Полиция начала проверку после драки на рейсе Гоа – Москва Полиция начала проверку после драки на рейсе Гоа – Москва 
Теги:
Происшествия , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам рассказали о выходных в 2020 году
Россиянам рассказали о выходных в 2020 году 2
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях 83
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками 125
Мат на работе сочли причиной успеха
Мат на работе сочли причиной успеха
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине
РФ парировала жесткие нападки ООН по Украине 18
Видео
Опубликовано видео отставки служебной собаки
00:53
Опубликовано видео отставки служебной собаки
В мире
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
00:21
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
Происшествия
Опубликовано видео об оскорбившей чувства верующих Собчак
02:55
Опубликовано видео об оскорбившей чувства верующих Собчак
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
00:48
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
Общество Статьи
Турция срывает покров с российских ЧВК
03:47
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение