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Криминал

Триста тонн взрывчатки украли с завода в Башкирии 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Триста тонн взрывчатки украли с завода в Башкирии
Фото: Lu Hanxin/Xinhua/Global Look Press
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи с ФКП «Авангард» 276 тонн взрывчатки в Башкирии. Предприятие специализируется на производстве промышленной взрывчатки.
Речь идёт об отходах, которые были получены «Авангардом» в ходе утилизации военных снарядов, но так и не были сданы Минобороны. О пропаже взрывчатки стало известно в ходе инвентаризации, которую провёл новый генеральный директор, пишут «Ведомости».
Хищения совершались с ноября 2017 по март 2019 года. До марта сего года возглавлял предприятие Азгат Ибрагимов, которого уволили из-за тяжёлого финансового состояния завода. В следственном управлении республиканского МВД подозревают, что взрывчатка была переработана заводом по заказу сторонней фирмы, а затем продана.
Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные похитили 40 коробок с фейерверками и 200 кг взрывчатых веществ со склада в коммуне Сен-Жан-де-Люз во Франции. Им удалось проникнуть на охраняемую территорию, несмотря на забор.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Громкие уголовные дела , Космодром "Восточный" , Министерство обороны , МВД , Ведомости , Башкортостан
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