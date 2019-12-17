Триста тонн взрывчатки украли с завода в Башкирии

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи с ФКП «Авангард» 276 тонн взрывчатки в Башкирии . Предприятие специализируется на производстве промышленной взрывчатки.

Речь идёт об отходах, которые были получены «Авангардом» в ходе утилизации военных снарядов, но так и не были сданы Минобороны . О пропаже взрывчатки стало известно в ходе инвентаризации, которую провёл новый генеральный директор, пишут «Ведомости».

Хищения совершались с ноября 2017 по март 2019 года. До марта сего года возглавлял предприятие Азгат Ибрагимов, которого уволили из-за тяжёлого финансового состояния завода. В следственном управлении республиканского МВД подозревают, что взрывчатка была переработана заводом по заказу сторонней фирмы, а затем продана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные похитили 40 коробок с фейерверками и 200 кг взрывчатых веществ со склада в коммуне Сен-Жан-де-Люз во Франции. Им удалось проникнуть на охраняемую территорию, несмотря на забор.